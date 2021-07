Pregliasco: “vaccinarsi vuol dire rischiare la propria vita perchè i vaccini hanno eventi avversi, ma dobbiamo farlo per solidarietà”

Il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, in collegamento con Stasera Italia News, il talk politico di Rete4, ieri sera ha detto che “Ovviamente il Green Pass può essere modulato, cioè per uscire di casa oppure invece per alcune situazioni di maggior rischio, però lo vedo come elemento favorente la vaccinazione, perchè la vaccinazione vuol dire rischiare la propria vita, perchè la vaccinazione ha degli eventi avversi molto limitati, però quando la facciamo, la facciamo in un’ottica di solidarietà e di opportunità per i nostri familiari fragili e per la comunità in generale“.

Sui vaccini si è poi scontrato duramente con Daniele Capezzone, che si è detto favorevole ai vaccini ma contrario ad ogni tipo di obbligo: “Noi non dobbiamo terrorizzare, la gente si convince senza aggredirla o obbligandola, siate più sinceri e abbiate un approccio liberale e non autoritario. Siate più umili e convincerete le persone” ha detto l’intellettuale liberale rispondendo al virologo.