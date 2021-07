Previsioni Meteo: ad Agosto torna l’Anticiclone delle Azzorre, ma attenzione agli spifferi umidi dall’Atlantico

MeteoWeb

Vogliamo lo sguardo in questa sede alla possibile evoluzione del tempo nella seconda parte di agosto. Le previsioni meteo per il periodo di riferimento, sulla base delle ultime indicazioni log range del modello europeo, evidenziano, in continuazione con l’andamento barico nella prima parte del mese, una possibile prevalenza dell’anticiclone atlantico agente in un flusso di correnti mediamente zonali, talora con infiltrazioni di aria un po’ più umida nordoccidentale. Nella sostanza, quindi, si figurerebbe un tipo di tempo estivo, ancora una volta tipico mediterraneo con caldo sì, ma della norma o solo in qualche fase lievemente oltre la norma. La stabilità potrebbe essere ancora prevalente, ma le infiltrazioni di aria umida dai settori oceanici medi o anche medio-alti, potrebbero, in più di qualche occasione, arrecare fastidi instabili e fasi temporalesche, magari anche di un certo spessore.

Stando al quadro delle anomalie precipitazioni dedotte dalle ultime simulazioni modellistiche, nel periodo dal 16 al 23 agosto, le previsioni meteo computerebbero una fase un po’ più siccitosa, in via generale, con precipitazioni in prevalenza sotto la media al Centro Nord e anche su Nordest Sardegna, Campania e Nord Puglia, (colore giallo-marrone chiaro), in qualche caso sotto media più pronunciato sulle aree centro-orientali e sul medio-alto Adriatico, anche alto Tirreno. Naturalmente ciò non significherebbe assenza in assoluto di precipitazioni, ma che queste potrebbero essere certamente meno ricorrenti rispetto alla media del periodo. Precipitazioni, invece, probabilmente nella norma, sul resto della Sardegna, sulla Sicilia e sul resto del Sud dove, evidentemente, potrebbero attuarsi fasi temporalesche più ricorrenti e per via di infiltrazione di correnti umide nord-occidentali.

Per l’ultima settimana di agosto, il quadro tenderebbe a cambiare, probabilmente per via di una maggiore disposizione nordoccidentale delle correnti e, quindi, entrata più franca di impulsi instabili dal settore atlantico medio-alto. Infatti, le anomalie di riferimento, ritaglio a destra nell’immagine interna, indicherebbero aree siccitose più circoscritte a buona parte delle regioni settentrionali, eccetto l’Alto Adige, mentre, sul resto delle aree, le piogge sarebbero più o meno nella norma, anche leggermente sopra sul medio Adriatico come sull’Alto Adige. In riferimento alle temperature, esse sono attese nella norma, in alcune fasi un po’ sopra la norma, ma senza grossi eccessi. Nuovi dettagli sulla seconda parte di agosto nei nostri prossimi, periodici aggiornamenti.