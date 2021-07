Previsioni Meteo: ancora temporali diffusi sul medio Adriatico e al Sud, sole e temperature in aumento altrove

MeteoWeb

La circolazione instabile settentrionale, come da previsioni meteo, continua a riguardare anche per la giornata odierna diverse regioni centro-meridionali. Un minimo depressionaria ancora abbastanza strutturato e attivo tra il basso Adriatico e le regioni balcaniche, sta apportando nuclei instabili in modo particolare, in queste ore mattutine, sulla Puglia settentrionale, area Gargano, dove continuano a imperversare fenomeni forti o anche violenti con straripamenti di corsi d’acqua e allagamenti.

La circolazione settentrionale, continua a favorire nubi, rovesci e temporali irregolari, localmente forti anche sul medio Adriatico, in particolare tra Sud Abruzzo e Molise, rovesci irregolari sul resto dell’Abruzzo, Marche anche localmente sul Lazio interno e sul resto del Molise in giornata. Esposti alle correnti instabili settentrionali anche diverse aree del Sud, in particolare quelle centro-meridionali della Campania, localmente il Casertano interno nelle ore pomeridiane, e poi la Lucania e i settori interni pugliesi. Possibili fenomeni forti tra Sud Avellinese, Centro Est e Nord Salernitano e Potentino, localmente anche sulle aree interne pugliesi centrali e fino al Tarantino. Fenomeni irregolari sul Centro Nord della Calabria, localmente anche sulla Sicilia e sulla Sardegna interna. Sul resto del territorio, il tempo sarà mediamente asciutto, anche con ampio soleggiamento e persino con temperature in aumento. In particolare sulle pianure settentrionali, secondo le previsioni meteo, i valori massimi potrebbero portarsi fino a +33/+34°C, tra +30 e +33°C anche sul medio Tirreno e sulle isole maggiori, valori, invece, ancora sotto la media sul medio-basso Adriatico e al Sud, con massime, qui, sotto i +30°C e mediamente comprese tra +24 e +29°C in pianura.