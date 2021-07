Previsioni Meteo: avanza l’alta pressione con bel tempo prevalente, salvo qualche temporale localizzato

MeteoWeb

La circolazione instabile responsabile del maltempo negli ultimi giorni su molte regioni italiane, sta evolvendo, come da previsioni meteo, verso l’Est Europa. Oramai su gran parte della penisola, i cieli sono sgombri di nubi con il sole che la fa da padrone. Resta, tuttavia, una residua influenza di aria fresca continentale, in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, del Sud Appennino e localmente anche sulla Sicilia orientale con qualche fastidio in più. Entrando nel dettaglio circa l’evoluzione per la giornata odierna, la mattinata evolverà con sole pressoché dominante, salvo nubi irregolari e locali addensamenti sul Gargano, sulle aree interne campane, sulla Lucania e settori interni della Calabria, localmente anche sul Nordest della Sicilia.

Tuttavia, alle nubi non sono associate precipitazioni degne di nota, se non qualche rovescio occasionale sul Gargano meridionale, area Manfredonia, e qualche altro sulla costa tirrenica calabrese, tra Lamezia Terme e Vibo Valentia. Locali addensamenti, ma innocui, anche sul Centro Nord Veneto. Per le ore pomeridiane, la maggiore calura attività un po’ di nubi cumuliformi più estese, sebbene sempre a incidenza localizzata. Esse potranno svilupparsi di più, secondo le previsioni meteo, sui rilievi della Lucania, della Calabria interna, localmente su quelli orientali siciliani e sul Sud della Puglia, dove saranno possibili rovesci o temporali a macchia di leopardo. Addensamenti, qui ancora più circoscritti, potranno riguardare localmente anche i settori alpini e prealpini, occasionalmente il Nord Appennino, tra Nord-Ovest Toscana e le aree emiliane centro orientali, e le aree interne sarde, anche su questi settori con isolati rovesci e qualche temporale. Tanto sole sul resto del paese. Bel tempo e cieli sereni pressoché ovunque in serata. Infine, uno sguardo alle temperature attese, secondo le previsioni meteo, in aumento al Centro Nord, soprattutto sulle pianure settentrionali e sulle regioni del medio-alto Tirreno, con valori massimi che potranno spingersi fino a +34 a +35°C in pianura. Valori in aumento anche sul medio-basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, tuttavia aumento più contenuto per via ancora dell’influenza di correnti un po’ più fresche settentrionali, con massime mediamente tra +25 e +29°C sui settori peninsulari, solo qualche punta verso i +30°C, non oltre il +31/+32°C in Sicilia.