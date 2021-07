Previsioni Meteo, confermata nuova ondata di caldo nordafricana dal 24 al 28 luglio

MeteoWeb

Continua imperterrita, nei modelli matematici, la simulazione di correnti nuovamente infuocate in movimento dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Le previsioni meteo sul medio periodo, ossia nel corso della prossima settimana, evidenziano con crescendo esponenziale del caldo sull’Italia. Fino a venerdì prossimo, l’avanzare dell’alta pressione da Ovest verso Est sarà piuttosto graduale con aumento, si, delle temperature, ma ancora non in maniera particolarmente importante. Tuttavia, già si registreranno i primi +37/+38°C diffusi su buona parte delle pianure, specie del Centro Sud, probabilmente punte prossime a questi valori anche sulle pianure centro-orientali del Nord.

Dal weekend prossimo, però, e con buona probabilità, come da previsioni meteo ultime, fino al 28 luglio, quindi fino a metà della prossima settimana, un flusso caldo significativo, proveniente direttamente dall’entroterra algerino, inizierebbe a puntare il Mediterraneo centrale e l’Italia, traghettando isoterme via via più infuocate verso molte nostre regioni. Stando alle dinamiche prospettate, la prima regione ad essere indirizzata sarebbe la Sardegna, con valori verso i +39/+40°C nella giornata di sabato, poi, nel corso di domenica, aria rovente raggiungerebbe anche tutte le regioni centro-meridionali, con +37/+38/+39°C diffusi, anche +40°C sulla Puglia settentrionale. Nel frattempo, sulla Sardegna la colonnina di mercurio potrebbe spingersi fino a +41°C o oltre. Ancora più roventi i giorni successivi, da Lunedì a Mercoledì prossimi, quando le previsioni meteo computano +38/+39°C diffusi al Centro Sud, anche +40°C su diverse aree del Sud e punte di +41/+42° sulla Puglia. Un po’ meno caldo al Nord, la prossima settimana, per via di una maggiore influenza di correnti più occidentali, con valori massimi, però, comunque intorno ai +35/+36°C e magari anche localmente oltre. Da segnalare, infine, secondo le previsioni, una possibile intensificazione dei temporali, nella fase di riferimento, sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-occidentali, con locali sconfinamenti anche verso le pianure piemontesi e medio-alte Lombarde.