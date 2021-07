Previsioni meteo: fine settimana all’insegna del classico bel tempo estivo, clima mediterraneo su tutta Italia

Fine settimana con tempo tipicamente estivo mediterraneo, questo in corso, su tutta Italia. Come da previsioni meteo, la calura asfissiante dei giorni trascorsi, arrecata da una lingua di correnti infuocate proveniente direttamente dall’entroterra algerino-tunisino, è arretrata temporaneamente verso le latitudini nordafricane, concedendo l’ingresso dai settori occidentali, di aria più mite e decisamente più gradevole di matrice oceanica. Dunque, le temperature stanno calando in queste ore in maniera apprezzabile anche sulle regioni centro-meridionali, localmente nell’ordine di 5/6° rispetto ai giorni precedenti, quindi con clima decisamente più piacevole e comunque di tipo estivo.

I valori massimi, per tutto il fine settimana, sono attesi, secondo le previsioni meteo, non oltre i +36/+37° C ed essenzialmente sulle regioni pianeggianti meridionali, tra Sud peninsulare e Sicilia, localmente sul Sud della Sardegna. Sul resto del paese, le temperature massime si posizioneranno mediamente tra +27 e +33°C in pianura, salvo qualche punta verso i +34/+35° al Centro. Condizioni, quindi, di caldo senz’altro un po’ ovunque, ma nella norma e tipico del mese di luglio. Come visibile poi dalle mappe interne, naturalmente il tempo sarà stabile pressoché ovunque poiché, nonostante l’ingresso di correnti un po’ più fresche oceaniche, i livelli termici verticali si sono abbastanza livellati, specie sul Nord Italia, mentre altrove l’aria più mite si mostra anche piuttosto asciutta e ci sarà, quindi, poco spazio per instabilità. Al più, locali addensamenti pomeridiani, quindi nelle ore più calde della giornata, sono attesi, secondo le previsioni meteo, sui settori alpini e prealpini.

Per la giornata odierna, in particolare, prima immagine, nubi cumuliformi associate a qualche temporale saranno possibili su Alpi occidentali e localmente tra Trentino e Nord Veneto; per domani, domenica 11, fenomeni temporaleschi potranno riguardare essenzialmente le Alpi tra Trentino Alto Adige, Nord Veneto e localmente Nord Friuli; Tanto sole e bel tempo altrove. Un ultimo rilievo, infine, sui venti, attesi, secondo le previsioni meteo, moderati con rinforzi nord-occidentali sul medio Tirreno, anche sulle relative coste laziali e toscane, moderati o forti sul Mare e Canale di Sicilia, moderati a forti anche sul medio-basso Adriatico, sulle coste pugliesi orientali e sul Mare di Sardegna