Previsioni Meteo: giorni di fuoco da Nord a Sud, fino a +41/42°C tra oggi e domani

Come da previsioni meteo, inizieranno con oggi, ma ancor più tra domani e venerdì, 3/4 giorni all’insegna di una nuova importante calura su tutta l’Italia. Ancora una volta, l’azione sincronizzata tra un cavo depressionario nordatlantico in affondo in prossimità dell’Europa occidentale e verso la Penisola iberica, anzi con anse cicloniche fin verso in Marocco e, di contro, un promontorio a cuore caldo nordafricano, saranno responsabili dell’allungo di una lingua di fuoco dall’entroterra marocchino verso le nostre regioni. Già oggi, rispetto alla giornata di ieri, le temperature guadagneranno almeno un paio di gradi in via generale, di più sulla Sardegna e, entro la giornata di domani, ancora altre due.

Dunque, caldo che si farà via via più pesante, secondo le previsioni meteo, oggi con punte massime diffuse verso i +33/+35° sulle aree pianeggianti da Nord a Sud, ma ricorrenti valori verso i +36 e +37°C al Sud, in particolare tra Puglia e Ovest Lucania, specie Foggiano e Materano, e punte estreme di +39 o +40°C sulle isole maggiori. Per la giornata di domani, caldo ancora più opprimente da Nord a Sud, con +30/+35°C un po’ su tutte le pianure interne, ma punte di +38°C anche su quelle orientali del Nord, soprattutto sulla Romagna, +38°C sulle Marche, +36/+37°C sulle aree interne laziali e toscane, +40/+41°C tra Foggiano e Materano e anche in Sardegna, punte di +42°C o oltre in Sicilia. Insomma, di nuovo giornate di fuoco da Nord a Sud in un contesto di sole dominante. Vanno segnalate soltanto moderate infiltrazioni di aria umida dai settori occidentali con più nubi e locali temporali, per oggi limitatamente ai settori alpini occidentali, per domani qualche temporale sarà in estensione anche verso le Alpi e Prealpi centro-orientali, anche se in forma più irregolare. Sempre per domani, previsioni meteo per possibili nubi medio-alte tra la Sardegna e i settori centrali tirrenici, ma del tutto innocue.