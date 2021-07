Previsioni Meteo, l’alta pressione avanza: oggi caldo in aumento, punte di +38/+39°C

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, l’alta pressione sta prendendo progressivamente possesso del Mediterraneo centrale e dell’Italia. La figura anticiclonica sta avanzando da Ovest verso Est, con i massimi posti sulle aree centro-occidentali del Bacino, ma con buona protezione anche di gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, agendo sull’Italia la parte più orientale anticiclonica, lungo i confini a Nord e a Est dell’alta pressione continuano a infiltrarsi, in quota, deboli-moderate correnti un po’ più umide e fresche in grado di attivare un po’ più di nubi pomeridiane in prossimità dei rilievi, associate anche a locali rovesci o a qualche temporale. Nella giornata di ieri, i fenomeni hanno interessato in misura maggiore le Alpi e le Prealpi centro-orientali soprattutto tra Est Lombardia, Trentino e Centro Nord Veneto. Qualche temporale occasionale sul Nord Appennino, sui rilievi Laziali, Abruzzesi e tra quelli meridionali toscani e viterbesi. Per il resto, poca incidenza instabile con tanto sole e caldo.

Relativamente alla giornata odierna, come visibile dall’immagine interna, le previsioni meteo computano qualche fenomeno temporalesco localizzato ancora una volta possibile sulle aree alpine e prealpine centro-orientali, in particolare tra Trentino e alto Veneto, qualche temporale possibile anche sul Nord Appennino, tra i rilievi emiliani, toscani e umbri, e, in forma isolata, temporali anche verso il Sud Appennino, tra l’Ovest Molise, la Campania interna, segnatamente Est Avellinese, area Matese, la Lucania e il Nord della Calabria, area Sila. Si tratta di fenomeni a incidenza localizzata, quindi su aree molto ristrette, ma che, talora, potrebbero essere anche forti. Sole dominante altrove o al più qualche nube sparsa qua e là. Sotto l’aspetto termico, le temperature sono previste stazionarie o in locale leggero aumento, con valori massimi mediamente compresi tra +30 e +35°C sulle pianure interne, +25/+30°C sulle coste, ma punte che potrebbero raggiungere anche i +38/+39°C sulle pianure interne dell’Umbria, magari anche del Viterbese, sui settori interni della Toscana meridionale e su quelli delle isole maggiori.