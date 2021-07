Previsioni Meteo: non solo caldo nei prossimi giorni, anche forti temporali su diverse regioni

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il corso dei prossimi giorni, mettono in rilievo non solo una ennesima onda calda nordafricana anomala con di nuovo temperature roventi su molte regioni, ma anche un crescente flusso instabile atlantico, in particolare verso le nostre regioni settentrionali. Infatti, come sta accadendo piuttosto frequentemente in questa stagione estiva 2021, un cavo depressionario atlantico tornerà ad affondare verso l’Europa occidentale, rendendosi indirettamente responsabile anche del “traghettamento” del flusso nordafricano verso l’Italia ma, soprattutto, convogliando aria umida e instabile dal Mediterraneo occidentale verso il Nord Italia.

La conseguenza sarà una nuvolosità, specie di tipo convettivo e a maggior sviluppo pomeridiano, che riguarderà costantemente in particolare le nostre aree alpine e prealpine, con occasioni per rovesci e temporali sempre più ricorrenti. Si inizierà nell’immediato con prevalenza dai settori alpini centro-orientali, poi via verso quelli occidentali entro il fine settimana, con l’arrivo di rovesci diffusi e spesso anche forti. Nel corso di domenica prossima, 25 luglio, le nubi, perlopiù medie o medio-alte, raggiungeranno anche diffusamente il Centro e la Sardegna, anche qui con addensamenti e locali precipitazioni sparse, talora di tipo temporalesco, ma a incidenza decisamente più localizzata. Attenzione, a seguire, perché per l’inizio della settimana prossima, le previsioni meteo computano un peggioramento temporalesco più significativo sulle regioni settentrionali, con arrivo di rovesci e temporali forti, in particolare su Alpi, Prealpi e pianure più prossime a esse. Possibili fenomeni violenti, per la prima parte della prossima settimana e almeno fino al 28 del mese, tra alto Piemonte e alta Lombardia, con rischio elevato di grandine e di possibili locali dissesti idro-geologici su queste aree, ma un rischio, sebbene moderato, sussiste anche su alcuni settori pianeggianti più settentrionali e prossimi ai rilievi. Rovesci o temporali più irregolari, localizzati e magari anche occasionali sul resto del Nord. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.