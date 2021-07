Previsioni Meteo: nuovo assalto nordafricano, settimana di fuoco a cavallo tra luglio e agosto

MeteoWeb

Confermate anche dagli ultimissimi aggiornamenti, le previsioni meteo di una nuova, intensa ondata di caldo nordafricano verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I modelli matematici sul medio periodo sono tutti allineati in questo senso, con onda rovente che raggiungerebbe i nostri settori attraverso una dinamica abbastanza consolidata in questa stagione 2021: cavo d’onda depressionario verso Spagna e Nord Marocco e anse cicloniche che andrebbero a sollevare la lingua di aria rovente lungo l’ascendente asciutto, in direzione del Mediterraneo centrale e in seno a un promontorio subtropicale ivi in consolidamento.

La manovra, già in embrione, si compirebbe in maniera efficace soprattutto dal prossimo weekend e ancor più per la settimana prossima. In particolare, da domenica-lunedì, le temperature massime su tutte le regioni centro-meridionali e anche su quelle orientali, potrebbero raggiungere punte massime ricorrenti fino a +37/+38°C, e già valori estremi verso i +40/+42°C, soprattutto Sulla Sardegna e al Sud. A seguire, nel corso della prossima settimana un po’ tutta, l’aria incandescente proveniente direttamente dai settori sahariani, insisterebbe in maniera opprimente, secondo le previsioni meteo, su gran parte dell’Italia, soprattutto centro-meridionale, apportando valori termici diffusi sui +37/+38/+39°C in pianura, ma punte ricorrenti di +40/+42°C ed estreme fino a +43/+44°C, in particolare sulla Puglia, specie Tavoliere, sulla Lucania orientale, sulla Sicilia orientale, localmente sulla Calabria ionica. Punte di +37/+38°C anche sulle pianure orientali del Nord. L’onda di calore persisterebbe, stando alle ultime previsioni meteo, in maniera veemente fino al 2 agosto almeno. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’ennesima fase super-calda nordafricana attesa nei prossimi 8/10 giorni, apportando quotidiani aggiornamenti.