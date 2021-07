Previsioni Meteo: oggi bel tempo ovunque e molto caldo al Sud, lieve calo delle temperature al Centro

Torna la stabilità, per oggi, sulle regioni settentrionali dopo una giornata di ieri all’insegna del forte maltempo e di molti danni a causa di fenomeni violenti. Le previsioni meteo computano cieli in prevalenza soleggiati, al più con qualche addensamento pomeridiano associato ai isolati fenomeni, nonostante la circolazione su queste aree settentrionali continui a essere mediamente più fresca e a provenire dai quadranti oceanici. I livelli termici verticali, infatti, sono piuttosto livellati per cui nonostante ancora l’incidenza di aria umida, l’instabilità risulterà piuttosto fiacca, salvo qualche occasionale temporale pomeridiano sui rilievi di Nordest.

Una lieve modifica nella circolazione si avvertirà anche sulle regioni centrali, dove l’alta pressione continuerà ad essere prevalente, tuttavia la circolazione si disporrà un po’ più da Ovest, con previsioni meteo all’insegna di un leggero calo delle temperature avvertibile fino alla Campania, Nord Puglia e su Sardegna. Poche variazioni termiche, invece, sul resto dei settori peninsulari meridionali, dove le temperature continueranno a mantenersi molto calde, con valori massimi più o meno vicini a quelli registrati ieri, fino ai +38/+39°C, soprattutto sulla Sicilia, sulla Lucania, Materano e sulla Calabria ionica, ma punte di +40°C possibili sul Catanese e Materano; fino a +36/37°C sul resto del Sud. Temperatura tra +28 e +35°C al Centro e in Sardegna, tra +26 e +32°C al Nord. Da segnalare qualche possibile temporale da calura, specie nelle ore pomeridiane, tra il Materano e il Tarantino, qualcuno occasionale anche su Est Sicilia, segnatamente sull’area Etnea. Previsioni meteo, infine, per venti sostenuti settentrionali sul Tirreno centrale, anche sull’Adriatico, specialmente in mare largo, e sui Mari e Canali delle isole maggiori.