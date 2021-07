Previsioni Meteo: oggi giornata interlocutoria, bel tempo prevalente salvo locali temporali al Nord

Come da previsioni meteo, anche la giornata odierna trascorrerebbe all’insegna del tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte del paese. Abbiamo già rilevato, infatti, che il Mediterraneo centrale si trova in una fase barica interlocutoria, con ancora una moderata influenza anticiclonica, ma in attesa di un serio peggioramento del tempo che interverrebbe progressivamente verso il fine settimana. Nel frattempo, va rilevato un calo delle temperature per via dell’insorgenza di correnti occidentali più miti che progressivamente stanno scalzando quelle calde meridionali, con valori che sono scesi anche un po’ tutto media al Centro Nord.

Ma, entrando un po’ più nel dettaglio del tempo per oggi, va evidenziato, secondo le previsioni meteo, una consueta maggiore influenza del flusso instabile occidentale sulle regioni alpine e prealpine, occasionalmente anche sul Nord Appennino. Su queste aree, infatti, continua ad avere una maggiore incidenza la circolazione instabile, attualmente posta ancora un po’ più a Nord rispetto al bacino centrale del Mediterraneo, con una moderata attività temporalesca che dovrebbe avere maggiore diffusione nel corso delle ore pomeridiane. Già in questa fase mattutina, nubi diffuse sono presenti su buona parte delle regioni settentrionali, ma con scarsi fenomeni associati o qualcuno moderato sulle Prealpi tra Trentino e alto Veneto. Nel pomeriggio, nubi cumuliformi saranno più diffuse su Alpi e Prealpi centro-orientali con rovesci temporali più frequenti e qualcuno anche sulle Alpi occidentali, anche se qui in forma più irregolare. Qualche addensamento e occasionali rovesci o qualche temporale anche sul Nord Appennino, localmente sulle pianure emiliane, prevalenza di tempo stabile e soleggiato al Centro Sud. Abbiamo già rilevato un campo termico in calo rispetto ai giorni precedenti, soprattutto al Centro Nord, dove le temperature massime dovrebbero porsi mediamente tra +25 e +30/+31°C sulle aree pianeggianti; leggero calo anche al Sud con massime non oltre i +34/+35°C, essenzialmente tra il Materano, il Tarantino e la Sicilia centro-meridionale.