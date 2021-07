Previsioni Meteo: oggi forti temporali su alcune aree del Nord, al Centro/Sud caldo rovente con picchi di +42/+43°C

MeteoWeb

Il copione non cambia, secondo le previsioni meteo, con i protagonisti del tempo sempre loro: una infuocata alta pressione nordafricana e infiltrazioni di aria umida occidentale a fasi alterne. Nella giornata di ieri, infatti, il flusso umido Atlantico è sostanzialmente mancato, con tempo in prevalenza asciutto anche sulle regioni alpine e prealpine. Per oggi, invece, è previsto tornare ad incidere seppure in maniera circoscritta, sempre sui settori alpini e prealpini, localmente anche sulle pianure settentrionali. Nessuna novità per il resto d’Italia, dove continua a imperversare un promontorio anticiclonico a cuore caldo, con stabilità e super-caldo. Ecco la tendenza per oggi, fino alla mezzanotte prossima.

Già in mattinata, aria instabile dalla Francia, determina un fiorire di nubi cumuliformi sul Piemonte, soprattutto centro-occidentale, con rovesci e temporali diffusi in particolare tra Torinese, Nord Cuneese, Astigiano, anche forti su area Fossano, Bene Vagienna, Carrù, Dogliani, nel Nordest Cuneese. Nubi e fenomeni in estensione verso il Centro Nord Piemonte, localmente anche Ovest Lombardia, tempo buono altrove al Nord e sole splendente sul resto d’Italia. Per le ore pomeridiane, le previsioni meteo computano addensamenti e temporali più intensi sulle Alpi occidentali, su Centro Ovest Piemonte in genere, su alto Piemonte, Valle d’Aosta, verso l’alta Lombardia e su Alpi e Prealpi centro-orientali in genere. Naturalmente possibili fenomeni forti a scala locale su tutti questi settori, anche con grandinate di grosse dimensioni e qualche nubifragio. Possibili fenomeni irregolari sulle pianure lombarde, sul resto dei settori piemontesi, magari anche verso l’Ovest Emilia e aree interne liguri, poi su Centro Nord Veneto e alto Friuli. Qualche addensamento sarà possibile anche sugli Appennini marchigiani o comunque su Appennini settentrionali, ma qui fenomeni decisamente più occasionali. Previsioni meteo sempre per sole splendente sul resto del paese, salvo qualche nube sparsa qua e là. Naturalmente tanto caldo soprattutto al Centro Sud, ancora una volta con temperature massime diffusamente comprese tra +34°C e +37°C, ma punte oltre i +40°C e anche estreme verso i +42/+43°C, specie tra Calabria e Sicilia centro-orientale.