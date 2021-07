Previsioni Meteo: Italia divisa a metà tra maltempo e caldo, oggi nuovo peggioramento al Nord e picchi di +40°C al Sud

MeteoWeb

Inizio settimana all’insegna di una accesa variabilità del tempo il nostro territorio. Come da previsioni meteo, il Mediterraneo centrale e l’Italia sono interessanti da una duplice azione barica: da una parte un cavo depressionario nord-atlantico incidente sull’Europa centro-occidentale, ma con anse che affondano sino alla Spagna, Baleari, Sudovest Mediterraneo e in risalita verso il Nord Italia; dall’altra, un promontorio di alta pressione nordafricano, al cui interno affluisce aria molto calda proveniente dall’entroterra desertico algerino e oltremodo incentivato, nella sua risalita verso il Mediterraneo centrale, proprio dal cavo depressionario iberico. In conseguenza di queste due azioni, l’Italia sta vivendo già da qualche giorno, ma ancor più negli ultimi e per oggi, un tipo di tempo piuttosto variegato da Nord a Sud.

Ancora oggi, le regioni centro-settentrionali in genere, ma anche localmente la Campania e la Puglia settentrionale, sono interessate da una maggiore nuvolosità, talora anche con addensamenti e precipitazioni, mediamente deboli, irregolari, solo localmente moderate, precipitazioni, invece, senz’altro più intense o violente su alcune regioni del Nord. Il resto del Sud Italia, continua a essere interessato da un ampio soleggiamento e da temperature spesso roventi e afose, ma afa e caldo interessano sostanzialmente anche tutto il Centro.

Ecco più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte prossima. Mattinata all’insegna di una diffusa copertura nuvolosa sulle regioni centrali, Campania, Nord Puglia fino al Nord della Lucania, con locali addensamenti e qualche debole precipitazione sparsa, anche localmente moderata sulla Sardegna orientale. Nubi localmente anche al Nord, più intense soprattutto su Nord Trevigiano, Nord Veneto, Nord Friuli, Trentino-Alto Adige, Nordest Lombardia, con qualche rovescio o temporale sparso; addensamenti e qualche temporale anche nei pressi di Milano, area Abbiategrasso verso Rho, e altri sul Savonese, in Liguria. Maggiore soleggiamento sulle aree centro-orientali del Nord e un po’ su tutto il resto del Sud.

Nelle ore pomeridiane e serali, le previsioni meteo computano un peggioramento del tempo soprattutto al Nord, specie aree centro-occidentali, settori alpini e prealpini, con rovesci e temporali diffusi, spesso forti o anche violenti tra Ossola, Verbano, alta Lombardia, settore Ticino, con rischio di grandinate, nubifragi e qualche dissesto. Nubi irregolari sulle regioni centrali e sulla Sardegna, con qualche precipitazione più probabile sull’isola, meno probabile o soltanto debole, occasionale sulle aree centrali peninsulari. Al Sud, ancora nubi irregolari tra Campania, Lucania e Puglia con qualche addensamento, ma scarse precipitazioni o deboli occasionali; sole dominante altrove. Il caldo continua a caratterizzare le regioni centro-meridionali, con temperature ricorrenti sulle pianure interne, tra +33 e +37°C, ma punte fino a +38/+39°C o occasionalmente verso i +40°C, tra Puglia, Calabria e Sicilia. Infine, previsioni meteo per venti moderati o forti sud-orientali sul Canale di Sicilia, sul medio-alto Tirreno, localmente anche sull’alto Adriatico; venti moderati o forti meridionali anche sulle aree ioniche tra Calabria e Sicilia, moderati con locali rinforzi dai quadranti orientali e sul medio-basso Adriatico.