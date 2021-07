Previsioni Meteo: oggi sole e gran caldo sulla maggior parte del Paese con picchi di +42°C, ancora forti temporali al Nord

MeteoWeb

L’azione del flusso caldo nordafricano, come da previsioni meteo, è entrata nel vivo sul Mediterraneo centrale e su gran parte dell’Italia. Il promontorio di alta pressione subtropicale, che pone l’asse principale verso le regioni balcaniche, Grecia, Est Europa, invade con efficacia anche gran parte del territorio italiano, dove si stanno spingendo sempre più isoterme infuocate provenienti dall’entroterra algerino. La medesima azione stabilizzante super-calda, va via via sbiadendosi verso le regioni nordoccidentali e poi quelle alpine e prealpine dove, invece, continuano a infiltrarsi correnti più umide di derivazione oceanica, e legate ad una persistente circolazione instabile in prossimità della Francia e della Spagna settentrionale. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione del tempo fino alla mezzanotte prossima.

Nella mattinata, il sole dominerà su gran parte del Centro Sud, salvo qualche nube irregolare tra Marche, Abruzzo e una nuvolosità bassa un po’ più presente sulla Toscana occidentale e insulare. Sole prevalente anche sui settori centro-orientali del Nord, salvo poche nubi sparse sulle coste dell’alto Veneto. Più nubi, invece, sulla Liguria centrale e di Levante, sul Piemonte centro-settentrionale, sulla Valle d’Aosta, anche sull’alta Lombardia e localmente sull’Alto Adige. Da segnalare, nubi più compatte sulle Alpi Cozie nordoccidentali, su quelle Graie, sulla Valle d’Aosta, su alto Piemonte e alta Lombardia, con rovesci o temporali sparsi, più intensi, anche forti, tra Nord Varesotto e verso il Ticino, area Lugano. Nelle ore pomeridiane, oltre ai rovesci e ai temporali ancora diffusi sui settori alpini e prealpini, più forti in questo caso verso l’Alto Adige, localmente sul Friuli, addensamenti irregolari e locali rovesci o temporali potranno aversi, secondo le previsioni meteo, seppure in forma localizzata, anche sulle pianure tra Lombardia, Emilia-Romagna, qui soprattutto centro-settentrionale e localmente verso le coste, occasionalmente su quelle del basso Veneto e sulla Liguria centrale. Addensamenti possibili sulla Toscana centro-settentrionale, soprattutto interna, con qualche temporale, ma più occasionale, continuerà il bel tempo soleggiato e in prevalenza stabile al Centro Sud, salvo una nuvolosità irregolare a carattere localizzato. Da segnalare, però, al Centro Sud, il gran caldo, con temperature massime che potranno raggiungere, stando alle previsioni meteo, i +37/+39°C su diverse aree pianeggianti, ma punte fino a +40/+42°C in particolare sulla Puglia, localmente sul Materano, nelle vallate interne della Calabria centro-settentrionale e sulla Sicilia orientale. Temperature calde, ma in forma più contenuta, sulla Toscana e sulle pianure centro-orientali del Nord, con massime mediamente comprese tra +30 e +35°C, più mite sulle aree nord-occidentali.