Previsioni Meteo: oggi tanto sole e temperature in aumento fino a +40°C

Avvio di weekend all’insegna del sole dominante su gran parte del paese. Come da previsioni meteo, tuttavia, sono presenti un po’ di disturbi a incidenza localizzata e dovuti a infiltrazioni di aria umida occidentale. I disturbi riguardano essenzialmente l’alto Tirreno, quindi la Liguria, parte del Nordovest e i settori alpini e prealpini, dove le correnti un po’ più umide provenienti dalla Francia e dalle Baleari, arrecano più nubi, anche per precipitazioni e localmente queste anche forti. L’alta pressione, infatti, di matrice subtropicale e con contributi caldi nordafricani sempre più consistenti, riguarda con maggiore efficacia le regioni centro-meridionali, diffusamente anche le pianure centro-orientali del Nord, mentre risulta un po’ meno presente sulle aree nord-occidentali e settentrionali citate. Ma vediamo più nel dettaglio il tempo per oggi.

In queste ore mattutine, previsioni meteo per nubi irregolari e locali addensamenti sulla Liguria e sull’alto Tirreno in genere, quindi anche su tutto il Golfo ligure, con rovesci sparsi e qualche temporale, localmente in estensione anche all’Alessandrino e al Cuneese. Addensamenti più intensi sono in atto sull’alto Piemonte, soprattutto sul Biellese, poi sull’area Ossola, Verbano, quindi localmente anche verso l’alta Lombardia, settore Lago di Como centro-settentrionale, Lecchese, Sondriese e sul Ticino, qui con locali temporali più intensi. sole splendente sul resto del paese salvo una parziale nuvolosità. Per le ore pomeridiane, veloci temporali si intensificheranno sui settori alpini e prealpini, in forma ancora più accentuata tra Ossola, Verbano e Nordovest Lombardia, dove continueranno a essere più forti e con locali accumuli complessivi, entro sera, fino a 60/70 mm. Rovesci e temporali forti anche tra Alto Adige e alto Veneto, sparsi sul resto delle Alpi e delle Prealpi. Instabilità a carattere più irregolare sull’Emilia-Romagna centro-occidentale, sull’Appennino tra Toscana, Umbria e Nordovest Marche, con qualche temporale qua e là, e un po’ di addensamenti irregolari possibili anche sul resto della Toscana e verso la Sardegna centro-settentrionale, ma qui con scarsi fenomeni o qualcuno occasionale. Previsioni meteo per sole prevalente sul resto del Nord, dominante sul resto del Centro e al Sud. Farà ancora più caldo, con temperature mediamente comprese in pianura tra +33 e +37°C su molti settori, punte localmente di +38°C sulle aree centrali e possibili punte estreme fino a +39/+40°C sulla Sardegna, dove arriverebbero per oggi le isoterme più calde, triangolino rosso. Naturalmente temperature più basse sulle aree costiere, in prevalenza tra +25 e +30°C, ma con umidità in aumento, specie sulle coste tirreniche.