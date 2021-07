Previsioni Meteo: oggi sole prevalente su tutto il Paese, temperature infuocate al Sud e temporali sparsi al Nord

MeteoWeb

Previsioni meteo che, nella giornata odierna, vedranno un’estensione anticiclonica un po’ a tutto campo sull’intero paese. Temporaneamente, infatti, il flusso instabile legato al cavo depressionaria britannico-franco-iberico, agirà a latitudini un po’ più elevate, con minore influenza, per quest’oggi, verso i nostri settori settentrionali, soprattutto alpini, prealpini e nordoccidentali, tartassati da rovesci e temporali violenti negli ultimi giorni. Dunque, sole che splenderà quasi ovunque da Nord a Sud, eccetto un po’ di addensamenti e ancora qualche possibile temporale sparso nelle ore più calde sui rilievi del Nord; calura, invece, che non si arresterà sulle regioni centro-meridionali. Ma ecco più in dettaglio l’evoluzione fino alla mezzanotte prossima.

La mattinata trascorrerà con cieli in prevalenza sereni, salvo più nubi irregolari presenti al Nordovest, essenzialmente tra il Piemonte, la Liguria, soprattutto centrale e occidentale, e l’Ovest Lombardia, anche con qualche addensamento locale, ma senza fenomeni associati. Per le ore pomeridiane, previsioni meteo per bel tempo soleggiato su quasi tutto il territorio, con eccezione dei settori alpini e prealpini, dove sarà possibile lo sviluppo di nubi cumuliformi qua e là associate a qualche rovescio o temporale. Questi potranno interessare in misura maggiore l’alto Piemonte, l’alta Lombardia, il Trentino, l’alto Veneto e il Friuli, soprattutto nordoccidentale, ma a incidenza piuttosto localizzata. Da rilevare, invece, la continuazione dell’onda calda verso tutto il Centro-Sud, dove le temperature odierne torneranno a essere infuocate, con massime diffusamente comprese tra +32 e +37°C un po’ su tutte le aree pianeggianti, punte diffuse verso i +38 +39 e +40°C, ma valori estremi che potranno spingersi fino a +42/+43°C in particolare sulla Puglia centro-settentrionale interna, specie Foggiano, sul Materano, sulla Calabria, specie Nord Cosentino e area ionica del Catanzarese, Crotonese, e sulla Sicilia centro orientale, specie sul Catanese. Previsioni meteo per valori massimi fino a +32/+33°C sulle pianure del Nordest, più mite con valori anche sotto i +30°C al Nordovest, sull’alto Tirreno e diffusamente sulle coste tirreniche, specie centro-settentrionali.