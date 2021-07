Previsioni Meteo: ondata di caldo inarrestabile sull’Italia, le giornate più “infuocate” tra 3 e 5 agosto

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è in piena azione l’onda calda nordafricana su molte regioni italiane. E’ già da alcuni giorni che le temperature massime si son portate sopra i +40°C, fino a punte di +42°C e oltre nelle ultime ore. Non si vedono, dalle simulazioni modellistiche, vie d’uscita circa l’insistenza del flusso rovente nordafricano, almeno per i prossimi 8/10 giorni, naturalmente in riferimento soprattutto alle regioni centro-meridionali e, di più, del medio-basso Adriatico, del Sud peninsulare e alla Sicilia.

Queste aree, secondo le previsioni meteo, continueranno a essere tartassate da temperature infuocate almeno fino al 5/6 agosto, con picchi ricorrentemente in pianura intorno ai +39/+40/+42°C via via dalle aree centrali verso quelle meridionali più estreme e interne. Ci sarà, però, una fase in cui le punte massime potranno toccare valori estremi intorno ai +43/+44°C, se non anche qualcosa in più localmente, ed essa coinciderà con la prima parte della prossima settimana. Le aree più esposte a questi valori infuocati saranno la Puglia, soprattutto interna centro-settentrionale e di più il Foggiano, il Materano, il Cosentino settentrionale, il Crotonese ionico, e la Sicilia centro-orientale, segnatamente aree interne. A dire il vero, su questi settori, punte di +43°C potrebbero essere raggiunte anche prima. Tuttavia, nella prima parte della prossima settimana, dovrebbe realizzarsi un più incisivo, nuovo affondo depressionario verso la Spagna capace di andare a sollecitare, dal territorio nordafricano e lungo l’ascendente depressionaria secco, isoterme ancora più infuocate, maggiormente direzionate verso il Sud Italia. Per la stessa fase, stando alle ultime previsioni meteo, sempre caldo, ma in misura minore al Centro, con massime fino +37°C e caldo più tollerabile sulle pianure del Nord, fino a +33/+34°C.