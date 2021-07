Previsioni Meteo, inizia l’ondata di caldo più intensa dell’anno: MAPPE clamorose, rischio +48°C al Centro/Sud!

MeteoWeb

Il caldo torna a dominare la scena meteorologica dell’estate italiana dopo la pausa fresca e perturbata, fortemente condizionata dal maltempo, delle ultime settimane. Una nuova ondata di caldo africano provocata dall’Anticiclone Sub-Tropicale inizia in queste ore nel Paese: Oristano, nel cuore della Sardegna, è già a +37°C e tra oggi pomeriggio e domani torneremo a temperature massime di +40°C sulle isole maggiori.

In settimana, l’ultima del mese di Luglio, avremo un’escalation del caldo costante, lenta e graduale. Le temperature si manterranno quotidianamente molto elevate in tutto il Centro/Sud, con picchi di +40°C nelle zone interne, mentre al Nord avremo infiltrazioni fresco-umide dall’oceano Atlantico che determineranno temporali a ripetizione non solo sull’arco alpino, ma anche in pianura Padana.

Nella seconda parte della settimana e verso il prossimo weekend, il caldo si intensificherà ulteriormente: una nuova spinta dell’Anticiclone Sub-Tropicale proveniente dal Maghreb porterà sul Centro/Sud una bolla d’aria rovente, accompagnata da sabbia e polvere provenienti dal deserto del Sahara.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici sono impressionanti. Tra Sabato 31 Luglio e Domenica 1 Agosto la colonnina di mercurio si impennerà fino ad oltre +45°C su gran parte del Centro/Sud, con picchi di +48°C se venissero confermate le attuali proiezioni di scenario per il prossimo fine settimana. Il caldo più intenso, inoltre, non sarebbe limitato soltanto all’estremo Sud ma anche grandi città del Centro Italia come Roma, Perugia e Firenze si vedrebbero avvolte in un’incredibile cappa di caldo degna del continente africano. Tuttavia, a 7 giorni di distanza è bene mantenere tutte le cautele del caso per una previsione che potrebbe anche cambiare in modo più o meno significativo. Quindi rimane fondamentale seguire i prossimi aggiornamenti delle previsioni meteo per capire meglio l’entità dell’ondata di caldo in arrivo.