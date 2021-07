Previsioni Meteo: sole e caldo nella prima parte di agosto, con possibili intermezzi temporaleschi

MeteoWeb

Non cambiano le previsioni meteo per la prima parte di agosto, stando agli ultimi aggiornamenti su lungo periodo, con prospettive di alta pressione abbastanza presente sull’Italia e sul Mediterraneo centrale. Le indicazioni di massima, però, sarebbero per alta pressione di tipo oceanico, quindi con cunei anticiclonici dall’Atlantico in propagazione verso il nostro bacino a prevalenza di una circolazione occidentale. Ne conseguirebbe un tipo di tempo estivo tipico del Mediterraneo, con sole piuttosto prevalente, temperature anche calde, temporaneamente un po’ sopra la media, ma che non dovrebbero mostrare particolari eccessi, data appunto la natura oceanica delle correnti prevalenti.

Per di più, trattandosi di cunei anticiclonici e non di promontori non sarebbero computate, sempre stando alle ultimissime previsioni su base modellistica, condizioni di stabilità assoluta. Nel flusso occidentale mediamente anticiclonico, si infiltrerebbero di sovente correnti un po’ più umide atlantiche in grado di apportare instabilità diurna. Le aree maggiormente esposte sarebbero quelle settentrionali, soprattutto alpine e prealpine ma, a fasi alterne, fenomeni temporaleschi potrebbero presentarsi anche sulle aree pianeggianti del Nord, specie medio-alte, e locali temporali, magari qui forma più discontinua, anche lungo la catena appenninica tutta. Per qualche fase, non sarebbe escluso qualche cavo nord-occidentale un po’ più penetrante proprio sul Mediterraneo centrale in grado di arrecare una instabilità più accesa, magari anche verso il Centro Sud. La redazione di Meteo Web, continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo per il mese di agosto apportato periodici aggiornamenti.