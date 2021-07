Previsioni Meteo: prima settimana di agosto con aria più mite da Ovest, il caldo africano arretra

MeteoWeb

Prospettive di cambiamento della circolazione, secondo le previsioni meteo, tra fine mese e, ancor più, nel corso della prima settimana di agosto. A incidere maggiormente, verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, sarebbero le correnti instabili nord-atlantiche, sino ad allora più sbilanciate verso Ovest, settori iberici e francesi, nel corso del periodo di riferimento, invece, con possibile, maggiore incidenza anche verso il Mediterraneo settentrionale. Prima conseguenza, sarebbe un progressivo assopimento del promontorio caldo nordafricano che, a causa dell’incidere di correnti via via più miti occidentali, arretrerebbe verso Sud.

Prospettiva, pertanto, di temperature in calo al Nord e al centro a partire già dagli ultimi giorni di luglio, tuttavia un calo più significativo e più esteso, quindi anche verso il Sud, sarebbe atteso nel corso della prima settimana di agosto. Entro il 4/5 agosto, un po’ tutta l’Italia potrebbe registrare valori termici delle medie stagionali, con clima caldo gradevole e, anzi, anche con possibile leggero sotto media sulle regioni settentrionali. In riferimento alle precipitazioni, esse riguarderebbero in misura maggiore, secondo le ultime previsioni meteo, le regioni centro-orientali del Nord, dove potrebbero essere anche un po’ sopra media; opportunità in più per locali rovesci o temporali anche sulla Toscana, sul medio-alto Adriatico, sulle relative aree appenniniche e occasionalmente sui settori interni campani, lucani e calabresi. rischio più basso di precipitazioni altrove, o in forma isolata. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il possibile, progressivo cambio di circolazione per il corso della prima settimana di agosto, apportando quotidiani aggiornamenti.