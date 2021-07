Previsioni Meteo: sabato di fuoco al Centro/Sud con temperature roventi fino +43/+44°C, violenti temporali al Nord dal pomeriggio

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il mese di luglio si conceda, con oggi, all’insegna ancora del caldo rovente su molte regioni. Il promontorio caldo subtropicale continua a traghettare verso le nostre regioni centro-meridionali, ma di più su quelle del Sud, aria infuocata proveniente dall’entroterra algerino-tunisino. Nel contempo, si attuerà un affondo instabile più incisivo nordatlantico verso anche i nostri settori più settentrionali, comportando una accentuazione del maltempo temporalesco su diverse aree del Nord. Ma vediamo i dettagli fino alla mezzanotte prossima.

Per queste ore mattutine, il tempo si presenta in gran parte stabile e soleggiato su quasi tutto il territorio, salvo un nucleo temporalesco sugli estremi settori di Nordest, soprattutto Friuli, Nordest Udinese, qui con fenomeni anche localmente forti o violenti, tuttavia in temporaneo allontanamento verso Est. Secondo le previsioni meteo, il tempo dovrà progressivamente peggiorare nel corso delle ore pomeridiane, a iniziare dai settori alpini e prealpini occidentali, con nubi cumuliformi in intensificazione associate a rovesci e temporali diffusi. Fenomeni più intensi, in particolare tra Torinese, Biellese, Valle d’Aosta, alto Piemonte, Centro Nord Vercellese, Centro-Nord Novarese, area Ossola, Verbano, poi fenomeni in trasferimento verso il Varesotto, settori laghi, Comasco, Lecchese, Sondriese e verso l’Alto Adige. Attenzione su queste aree per possibili fenomeni anche localmente violenti, con grandine di grosse dimensioni, colpi di vento intensi e nubifragi, di più nel tardo pomeriggio e verso sera, specie tra alto Piemonte, alta Lombardia, poi verso l’Alto Adige. Possibili accumuli locali fino a 80 a 100 mm con possibili dissesti associati. Fenomeni irregolari anche sul resto delle Alpi e delle Prealpi. Tendenza ad un aumento di nubi irregolari sulla Sardegna, mentre continuerà il tempo asciutto e con tanto caldo sul resto del paese. Calura opprimente al Sud, dove i valori termici potranno spingersi diffusamente fino a +37/+39/+40°C, ma anche punte sui +41/+42°C in Puglia, verso i +43/+44°C sulla Sicilia.