Previsioni Meteo, super caldo con pochi precedenti nella storia tra fine luglio e inizio agosto

Una escalation di caldo eccezionale caratterizzerà i prossimi 10 giorni. Secondo le previsioni meteo, si imposterà un tipo barico tra i più esasperati in termini di caldo nordafricano, caratterizzato dall’azione combinata tra un promontorio subtropicale persistente e un cavo depressionario mediamente iberico, ma con anse marginali in affondo fino al Marocco e costantemente alimentanti il movimento di aria rovente sahariana verso il Mediterraneo centrale e l’Italia.

Insomma, per quest’ultima settimana di luglio e poi anche per i primi giorni di agosto, potrebbe attuarsi la fase più calda dell’estate, soprattutto in termini di persistenza, in alcune fasi anche in termini di intensità di calore. Temperature sopra la norma sono attese, secondo le previsioni, per tutta la prossima settimana, con massime diffusamente tra +35 e +38°C un po’ su tutte le pianure centro-meridionali, localmente nordorientali e punte ricorrenti di +40/+41/+42°C. Ma attenzione, da metà settimana, fino a lunedì 2 agosto l’Italia, soprattutto centro-meridionale, potrebbe essere interessata da una fase super-calda, la più potente di questa estate, con punte massime che potrebbero spingersi fino a +44 a +45°C su molte regioni, e valori diffusi tra +38 e +42°C sulle pianure. Tutti i dati modellistici, sono fortemente indicativi, stando alle previsioni meteo ultime, di una fase calda la più longeva dell’estate 2021e con le maggiori ripercussioni infuocate soprattutto sulla Puglia, sulla Lucania, sulla Sicilia e sulla Sardegna. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’ondata di caldo eccezionale prevista per i prossimi giorni, apportando quotidiani aggiornamenti.