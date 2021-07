Previsioni Meteo: weekend con bel tempo estivo, tanto sole ovunque e temperature nella norma

Previsioni meteo per un fine settimana, quello prossimo, all’insegna del classico bel tempo estivo mediterraneo su tutto il nostro paese. Il flusso più umido e instabile che in queste ore sta interessando il Nord Italia, sarebbe riassorbito dal ramo depressionario principale euro-atlantico, quindi portandosi a latitudini più alte e allentando la presa instabile sulle regioni settentrionali. Contemporaneamente all’assorbimento dell’onda ciclonica sui settori occidentali europei e del nostro bacino, anche il flusso super caldo proveniente dai settori nordafricani verrebbe “snellito”, con disposizione barica più occidentale che sudoccidentale e, quindi, con arrivo di aria meno calda di matrice oceanica sulle nostre regioni, come evidenziato nelle dinamiche espresse nell’immagine in evidenza.

Stando alle previsioni meteo ultime, nel corso del fine settimana, i valori termici potrebbero subire un calo mediamente dai 4 ai 6/7°C un po’ su tutti i settori e di più, naturalmente, al Centro Sud, con calura più opprimente nei giorni precedenti. Prospettive, quindi, di clima piacevole, estivo un po’ ovunque con temperature massime che, al più, potrebbero raggiungere i +34/+36°C localmente al Sud e sulle regioni centrali, qualche punta anche di +37°C sulle isole maggiori, ma si tratterebbe di valori estremi, mentre quelli medi dovrebbero attestarsi tra +27 e +33°C sulle aree pianeggianti in genere, anche qualche grado in meno sulle coste. Quindi, valori tutto sommato nella media stagionale. Sotto l’aspetto delle precipitazioni, lo abbiamo già rilevato, le previsioni meteo sarebbero all’insegna del tempo asciutto e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche addensamento da calore nelle ore pomeridiane, soprattutto sui rilievi alpini tra Valle d’Aosta e alto Piemonte, localmente su quelli del Trentino Alto Adige e dell’Alto Veneto, con qualche locale temporale. Da segnalare, infine, una ventilazione moderata con rinforzi, in orientamento dai quadranti settentrionali, soprattutto sul medio-basso Adriatico, specie in mare, ma anche sulla Puglia e sulle coste centrali, poi vento moderato con rinforzi sempre nordoccidentale sul medio Tirreno, sul Mare e Canale di Sicilia, localmente sul Mare di Sardegna.