Chimica farmaceutica: professore dell’Università di Pisa vince premio internazionale “ESMEC Alumni Award”

Il professor Tiziano Tuccinardi dell’Università di Pisa si è aggiudicato il premio internazionale “ESMEC Alumni Award” che gli è stato conferito durante la 40° edizione della European School of Medicinal Chemistry (ESMEC) a fine giugno.

Tiziano Tuccinardi, docente di chimica farmaceutica al Dipartimento di Farmacia e presidente del corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, è risultato vincitore del prestigioso premio a seguito di una selezione tra numerosi candidati europei fatta da una giuria internazionale. Durante la cerimonia di premiazione, il professore ha inoltre avuto l’occasione per presentare ai giovani ricercatori il suo percorso di ricerca nel campo del drug design and discovery.

Nato a Pisa nel 1977, Tiziano Tuccinardi si è formato all’Università di Pisa conseguendo il titolo di dottore di ricerca in Scienza del Farmaco e delle Sostanze Bioattive nel 2006. Dal 2016 è Adjunct Associate Professor presso il Dipartimento di Biologia della Temple University, College of Science and Technology (Philadelphia, USA), ed è autore di più di 180 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali. I suoi ambiti di ricerca sono il design e lo sviluppo di nuovi potenziali farmaci, con un focus particolare per gli approcci di chimica computazionale e chimica farmaceutica. È inoltre responsabile scientifico dell’International Summer School in Computer-aided Drug Design dell’Università di Pisa.

La European School of Medicinal Chemistry della Divisione di Chimica Farmaceutica della Società Chimica Italiana è accreditata dalla European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) ed è rivolta principalmente a dottorandi e giovani ricercatori europei.

Quest’anno, in occasione dei 40 anni della scuola, è stato istituito il primo ESMEC Alumni Award, un riconoscimento a cui hanno concorso brillanti ricercatori europei attivi nel settore della chimica farmaceutica che sono stati studenti della scuola.