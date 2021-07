Proteste contro il Green Pass, la Polizia a fianco dei manifestanti: si tolgono i caschi per solidarietà [VIDEO]

MeteoWeb

Le manifestazioni di protesta che si sono tenute ieri in molte città italiane contro il Green Pass si sono svolte in maniera pacifica e corretta da parte di tutti coloro che sono scesi in piazza. Al grido di ‘Libertà’, ‘No Green Pass’, o sulle note dell’Inno di Mameli, l’Italia ha deciso di dire no alle restrizioni che, nonostante non ci sia obbligo vaccinale, vanno a ledere la libertà di chi non si sottopone a vaccino.

Anche i poliziotti, in alcuni casi, hanno deciso di manifestare a fianco dei cittadini o di togliersi il casco per esprimere solidarietà, come si vede nei VIDEO: