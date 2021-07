Quali sono le varianti più pericolose del SarsCoV2? Attenzione alla Epsilon: resiste agli anticorpi vaccinali e da malattia

Le varianti del SarsCoV2 attualmente sotto osservazioni sono 11, delle quali a preoccupare di più sono 5, tutte diffuse ormai in numerosi di Paesi di tutto il mondo. L’ultima ad essere stata individuata in ordine di tempo è la Epsilon, che un articolo pubblicato sulla rivista Science considera a tutti gli effetti una delle varianti che destano maggiore preoccupazione. Si tratta delle cosiddette Voc (Variants of concern). A farle scalare in fretta la classifica sono le caratteristiche della sua proteina Spike, ovvero la molecola con cui il virus si aggancia alle cellule umane, la quale comprende ben tre mutazioni che la rendono resistente agli anticorpi, che siano essi generati dal vaccino o dall’infezione.

Attualmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e i Centri per il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti includono nel gruppo delle Vco le varianti Alfa, Beta, Gamma e Delta. In entrambe le liste la Epsilon è ancora inclusa nel gruppo delle varianti sotto osservazione, le cosiddette Voi (Variants of Interest).

Ecco le caratteristiche e il livello di diffusione delle 5 varianti più diffuse: