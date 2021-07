Renzi dopo il vaccino: “Ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa. Folle dire agli under 40 di non vaccinarsi”

MeteoWeb

“Ieri mi sono vaccinato. Tutto bene. Ai complottisti dico che ora il 5g prende molto bene. Ho il gps in testa“, così Matteo Renzi, oggi ospite a Studio24 su Rainews24. “Non mi interessa sapere se Salvini si vaccina, se e quando lo fa o lo ha fatto Conte o Giorgia Meloni – prosegue il leader di Italia Viva – Ma dire che non bisogna vaccinarsi sotto i 40 anni è una follia. Dobbiamo giocare la carta della franchezza: nelle prossime settimane cresceranno i contagi, perchè la variante Delta è molto contagiosa. Ma per chi è vaccinato sarà poco più che un’influenza, ammesso che lo prenda. Laddove i vaccini sono diffusi, sono crollate ospedalizzazioni e decessi. Io dico: fidiamoci dei numeri, non di quello che dice Salvini“.