Russia, forte maltempo nell’est del Paese: crolla ponte ferroviario della linea transiberiana [FOTO]

MeteoWeb

Un ponte ferroviario della linea transiberiana è crollato in seguito alle forti piogge che hanno colpito l’est della Russia negli ultimi giorni: lo ha confermato il Ministero delle Emergenze.

Il cedimento è avvenuto in seguito alle forti piogge nella regione della Transbajkalia, nella sezione Kuenga-Ukurey della rete ferroviaria transiberiana: secondo quanto riporta Tass, non si sono registrati né morti né feriti e “i movimenti dei treni sono stati fermati in entrambe le direzioni“.

“In seguito alle piogge potenti e anomale in estremo oriente, la corrente ha investito entrambi i rami della ferrovia transiberiana e un ponte è crollato“, ha affermato Vladimir Putin secondo l’agenzia Interfax. “Grazie a Dio non ci sono vittime ma è stato fermato un treno passeggeri e decine di convogli commerciali in entrambe le direzioni, in direzione est e ovest“, ha proseguito il leader del Cremlino in una riunione coi membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo chiedendo al governo di garantire alle regioni interessate merci e servizi necessari.