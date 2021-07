San Marino, i cittadini sono vaccinati con Sputnik e il loro Green Pass non vale in Italia

MeteoWeb

I cittadini di San Marino, vaccinati perlopiù con lo Sputnik, adottato come siero ufficiale dal Governo del Titano, dal 6 agosto avranno difficoltà ad accedere in Italia ai luoghi dove il nuovo decreto preveda l’utilizzo del green pass. Questo perché il loro lasciapassare sanitario, non e’ riconosciuto dal nostro Paese. Alla notizia della decisione di Roma, di introdurre il green pass per ristoranti e un gran numero di luoghi al chiuso, ma anche all’aperto come i parchi tematici, a San Marino, nonostante la massiccia campagna di vaccinazione e la pressoche’ totale immunizzazione della popolazione con il siero russo, la preoccupazione e’ cresciuta.

“Il green pass sammarinese avra’ valenza europea“, si e’ affrettato a rassicurare il segretario agli Esteri, Luca Beccari attraverso i microfoni della televisione di Stato. Ma dalle autorita’ europee non c’e’ stata ancora una pronuncia decisa. “Sorprendono – aggiunge – le recenti dichiarazioni nelle quali si sostiene che un Paese membro dell’Use non possa accettare green pass relativi a vaccini non approvati Ema“. Per Beccari il problema e’ tra Ue e Sputnik ma resta il nodo dell’ingresso, per i sammarinesi, in strutture come i ristoranti al chiuso e altri servizi dal 6 agosto. “La mobilita’ da e per San Marino – ricorda infine – e’ garantita essendo il Titano in fascia A”.