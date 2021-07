Incendi in Sardegna, nuovo fronte di fuoco percorre diversi chilometri nell’Oristanese: 8 mezzi aerei a Santu Lussurgiu

MeteoWeb

Non è ancora finita la lotta contro il grande incendio che da 6 giorni sta divorando migliaia di ettari nell’Oristanese, in Sardegna. Il fronte del fuoco che si e’ aperto questo pomeriggio a valle di Santu Lussurgiu e’ piuttosto ampio. Le fiamme partite sotto la zona di San Leonardo de Siete fuentes si sono dirette verso la provinciale per Borore e poi hanno girato verso Abbasanta.

Il nuovo rogo, che ha percorso diversi chilometri, ha interessato una zona non investita dal fuoco del grande incendio divampato sabato scorso, che ha devastato il Montiferru e la Planargia e che nelle scorse ore ha fatto registrare almeno quattro piccole riaccensioni nei territori di Cuglieri e Santu Lussurgiu. Altri due Canadair sono stati inviati sul nuovo fronte di fuoco. I mezzi si aggiungono ai due Canadair che stanno gia’ operando assieme a quattro elicotteri. A terra decine e decine di uomini sono impegnate con i mezzi antincendio.

Quasi domato, invece, un altro incendio sviluppatosi nel pomeriggio sempre nel pomeriggio, ma nel territorio di Sagama. Hanno operato squadre a terra e mezzi aerei.