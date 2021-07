SARS-CoV-2, adesso Pfizer sta studiando due farmaci antivirali. L’azienda: “potrebbero affiancare la vaccinazione, fornendo possibilità di cure”

MeteoWeb

“Sconfiggere il Covid-19 richiede probabilmente sia vaccini che trattamenti mirati per coloro che contraggono il virus. In Pfizer, stiamo valutando due inibitori della proteasi antivirale – un candidato da somministrare per via orale e uno da somministrare per via endovenosa – che hanno entrambi dimostrato una potente attività antivirale contro il SARS-Cov-2, così come contro altri coronavirus noti, in studi sia in vivo che in vitro”, si legge sul sito della Pfizer. “Crediamo che, se efficaci e autorizzate o approvate, queste terapie sperimentali potrebbero fornire opzioni di trattamento per i pazienti Covid-19, inclusi quelli esposti al virus, quelli con infezioni diagnosticate trattate in ambiente ambulatoriale e quelle ricoverate con infezione da moderata a grave”, si legge ancora.

“Sulla base dell’esperienza di Pfizer nello sviluppo di antivirali, come un inibitore della proteasi per il trattamento dell’HIV, gli scienziati di Pfizer hanno iniziato un programma di drug discovery all’inizio del 2020, poco dopo la comparsa del Covid-19, con l’obiettivo di identificare un potenziale trattamento per ridurre l’impatto sulle vite dei pazienti e per preparare meglio il mondo alle future minacce del coronavirus. Inizialmente abbiamo valutato il nostro solido portfolio di terapie e selezionato alcuni dei composti dal nostro programma preclinico sugli inibitori della proteasi per la SARS del 2003, considerate le somiglianze tra le strutture delle proteasi per SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2. Negli studi preclinici in vitro, è stato scoperto che molti degli inibitori della proteasi per SARS-CoV-1 identificati nel 2003 inibiscono anche la proteasi per SARS-CoV-2. L’ottimizzazione del nostro più promettente inibitore della proteasi per SARS-CoV-1 per somministrazione endovenosa ha portato a PF-07304814, che ha recentemente completato uno studio di Fase 1b e prevediamo l’inizio del trial di Fase 2/3 nel 2021. Se efficace e autorizzato o approvato, sarebbe una nuova opzione di trattamento per i pazienti ricoverati con Covid-19”, spiega Pfizer.

“In parallelo, abbiamo progettato in modo specifico e proattivo un nuovo inibitore della proteasi per SARS-CoV-2, PF-07321332, da somministrare per via orale, in modo che possa potenzialmente essere prescritto ai primi segni di infezione o alla prima consapevolezza di esposizione, senza che i pazienti siano ricoverati. A marzo 2021, Pfizer ha avanzato PF-07321332 ad uno studio di Fase 1 su adulti sani per valutare sicurezza, tollerabilità e farmacocinetica del composto sperimentale. A luglio 2021, siamo passati al trial di Fase 2/3 per valutare l’efficacia e la sicurezza di PF-07321332 in combinazione con ritonavir nei partecipanti con una diagnosi confermata di infezione da SARS-CoV-2 che sono a maggior rischio di progredire ad una forma grave della malattia. Riteniamo che PF-07321332 sia il primo inibitore sperimentale della proteasi specifico per il coronavirus da somministrare per via orale ad essere valutato in studi clinici”, si legge ancora.

“Se autorizzate o approvate, entrambe le terapie potenziali potrebbero affiancare la vaccinazione, fornendo opzioni di trattamento per coloro che contraggono il virus”, conclude Pfizer.