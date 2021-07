Scoperto il più grande cluster di zaffiri stellati al mondo: vale 100 milioni di dollari

MeteoWeb

Scoperto in Sri Lanka il più grande cluster di zaffiri stellati al mondo: si tratta di una formazione di gemme dal peso di 510 kg, 2,5 milioni di carati, valutata fino a 100 milioni di dollari.

La scoperta è avvenuta lo scorso anno: è stato necessario molto tempo per pulire ed analizzare il prezioso esemplare, che potrebbe essere scambiato per un grande masso.

Il cluster, chiamato “Serendipity Sapphire”, è stato trovato casualmente nel giardino di casa di un commerciante di pietre preziose a Ratnapura, da alcuni operai che stavano scavando un pozzo.