L’Occhio di Sauron nel regno di Mordor sottomarino: scoperto un vulcano collassato nelle profondità dell’Oceano Indiano

MeteoWeb

I ricercatori che esplorano l’Oceano Indiano hanno scoperto i resti di un vulcano sottomarino collassato con una strana somiglianza con il celebre “Occhio di Sauron” della famosa saga fantasy di JRR Tolkien “Il Signore degli Anelli“, così come altre due strutture del fondale soprannominate come luoghi della Terra di Mezzo.

L’occhio è in realtà una depressione di forma ovale che misura 6,2 km di lunghezza per 4,8 km di larghezza: questa caldera è quanto rimane dell’antico crollo di un vulcano sottomarino.

La caldera è circondata da un bordo alto 300 metri, che rappresentano le “palpebre” dell’occhio, ed è presente un picco a forma di cono, al centro, che sembra una pupilla, riporta The Conversation.

L’insolita struttura si trova a 280 km a sud-est di Christmas Island, al largo dell’Australia continentale, ad una profondità di 3.100 metri.

Un team di ricercatori ha scoperto la struttura mentre si trovava a bordo della nave da ricerca oceanica Investigator, di proprietà della Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) australiana, il 12° giorno di una spedizione nei Territori Australiani dell’Oceano Indiano. I ricercatori hanno utilizzato il sonar multibeam per creare mappe 3D della caldera e del fondale marino circostante.

Come accaduto anche per altre caldere, anche questa si è formata quando il picco del vulcano originale è crollato, secondo i ricercatori.

“Il magma fuso alla base del vulcano si sposta verso l’alto, lasciando camere vuote” al di sotto, ha scritto su The Conversation il capo scienziato Tim O’Hara, curatore senior del Museums Victoria in Australia. “La crosta sottile e solida sulla superficie della cupola collassa, creando una grande struttura simile a un cratere“.

L’area che circonda il cratere vulcanico ospita anche altre due strutture degne di nota.

“Il nostro ‘occhio’ vulcanico non era solo,” ha scritto O’Hara. “Un’ulteriore mappatura a sud ha rivelato una montagna marina più piccola coperta da numerosi coni vulcanici, e ancora più a sud c’era una montagna sottomarina più grande e piatta“.

Proseguendo sulla scia della connessione con l’epopea fantasy di Tolkien, i ricercatori hanno chiamato la montagna coperta di coni Barad-dûr (la roccaforte principale di Sauron), e la montagna sottomarina Ered Lithui (i Monti di Cenere), entrambe localizzate accanto all’Occhio di Sauron, nel regno di Mordor.

La montagna sottomarina Ered Lithui fa parte di un gruppo di montagne sottomarine che si pensa risalgano a circa 100 milioni di anni fa, ha scritto O’Hara. Il monte sottomarino Ered Lithui si trovava una volta sopra la superficie dell’acqua, con una sommità piatta, ed è gradualmente affondato a circa 2,6 km sotto il livello del mare.

Nel corso di milioni di anni, sabbia e detriti che affondano – particolato, tra cui plancton, escrementi e altra materia organica – hanno ricoperto la montagna sottomarina con uno spesso strato di sedimenti. Tuttavia, la caldera rimane relativamente scoperta, il che suggerisce che potrebbe essere significativamente più giovane, ha precisato O’Hara.

“Questo tasso di sedimentazione avrebbe dovuto soffocare e nascondere parzialmente la caldera,” ha proseguito O’Hara. Inoltre “sembra sorprendentemente intatta per una struttura che dovrebbe avere 100 milioni di anni“.

Questa “freschezza” suggerisce che il vulcano sia stato creato, e successivamente sia crollato, dopo che la montagna sottomarina ha iniziato a sprofondare nell’oceano.