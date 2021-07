Scoppiano le proteste contro il green pass in molte città italiane: cortei e manifestazioni da Milano a Catania passando per Roma, Bologna e Pescara. I VIDEO

MeteoWeb

Scoppiano le proteste in Italia contro il green pass. A seguito di una mobilitazione lanciata in molte citta’ italiane, da Bolzano a Roma, passando per Milano, Torino e Firenze, fino a Napoli e Catania, sono migliaia e migliaia le persone scese in piazza per protestare contro l’introduzione del certificato sanitario che consente l’accesso ad alcune delle attività che altrimenti resterebbero chiuse, come successo nei mesi scorsi. In fondo all’articolo, i video delle proteste in alcune città italiane.

Al grido di “resistenza” e “libertà”, migliaia di persone a Roma manifestano la loro contrarietà a quanto deciso dal governo Draghi. “Non mi farò mai iniettare un siero sperimentale per accontentare una società malata”, “No Green Pass, sì cure domiciliari “, “spegni la tv, accendi il cervello”: sono alcuni dei manifesti che si vedono in Piazza del Popolo.

A Milano, il corteo dei no green pass conta migliaia di persone che hanno sfilato per le strade del centro citta’. In testa al corteo, lo striscione con la scritta “Fuori i Big Pharma dallo Stato. No alle multinazionali”, mentre i manifestanti hanno urlato “liberta’, liberta'”. Il corteo ha attraversato piazza Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, per poi fermarsi in Piazza Scala davanti alla sede del Comune dove i manifestanti hanno scandito insulti contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi. In corteo, si vedono stelle di David con la scritta “non vaccinati = ebrei” e dei cartelli con le svastiche che sono paragonate al green pass. La piazza e’ presidiata dalle forze dell’ordine in tenuta anti sommossa. In Piazza Fontana, quando la manifestazione di protesta ha preso il via, ci sono state delle tensioni tra manifestanti no green pass e i giornalisti. I manifestanti hanno urlato “venduti” alla stampa e hanno cercato di allontanarli anche con degli spintoni.

Sono quasi un migliaio le persone che oggi si sono ritrovate in Piazza Castello a Torino per la manifestazione contro il green pass e l’obbligo vaccinale. L’iniziativa non e’ stata autorizzata. Dalla folla, radunata davanti al palazzo della Regione Piemonte, si e’ alzato il grido ‘Liberta”, oltre a insulti al premier Draghi e al virologo Burioni.

Manifestazione anche a Firenze: centinaia di persone si sono ritrovate in Piazza della Signoria e quando le forze dell’ordine le hanno invitate a spostarsi nella vicina Piazza San Firenze in parte si sono sedute a terra, in mezzo anche ai turisti. “Liberta’” lo slogan scelto dai manifestanti, in molti senza mascherina, che hanno portato alcuni striscioni con su scritto “Green pass? No grazie. Sul mio corpo decido io” e “Per una democrazia vera! Che non fomenti l’odio, che rispetti il dissenso”.

In centro storico a Bolzano si e’ svolta nel pomeriggio una manifestazione contro il green pass, indetta sui social media con lo slogan “Fuer Demokratie” (per democrazia). Un migliaio di partecipanti hanno scandito in coro “liberta’! liberta!”. “No obbligo vaccinale, no green pass” si leggeva sugli striscioni.