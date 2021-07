SpaceX andrà sulla luna di Giove: il grande riconoscimento della NASA ad Elon Musk

MeteoWeb

Su SpaceX è ricaduta la scelta della NASA per la missione verso la luna ghiacciata di Giove, Europa: si tratta di un grande riconoscimento per l’azienda di Elon Musk, che sta facendo delle missioni la sua nuova ‘missione’ di vita. Europa Clipper verra’ lanciata nell’ottobre 2024 su un razzo Falcon Heavy dal Kennedy Space Center in Florida, un’impresa che vale ben 178 milioni di dollari.

In un primo momento la missione doveva essere realizzata dal Space Launch System della Nasa, che invece ha subito una serie di intoppi, dato che però SLS non è ancora operativo, Falcon Heavy è stato schierato in missioni commerciali e governative sin dal suo primo volo nel 2018. Genera circa 2.300 tonnellate di spinta (22 milioni di Newton) al decollo, l’equivalente di circa 18 747 velivoli.

L’orbiter compirà da 40 a 50 passaggi ravvicinati intorno all’Europa per determinare se questa luna ghiacciata sia in grado di ospitare condizioni adeguate per la vita. In particolare, sarà responsabile di telecamere e spettrometri per produrre immagini ad alta risoluzione e mappe di composizione della superficie e dell’atmosfera, ma anche di un radar per penetrare nella calotta glaciale e cercare l’acqua liquida che vi è al di sotto.