Spazio: il rover cinese inviato su Marte ha già percorso 585 metri sul suolo del Pianeta Rosso

Un ‘passo’ alla volta, il rover marziano cinese Zhurong ha percorso 585 metri sulla superficie del Pianeta Rosso. A renderlo noto è il Lunar Exploration and Space Program Center della China National Space Administration. Il modulo orbitante su Marte ha festeggiato ieri il primo anniversario dall’entrata in funzione e si trova a circa 378 milioni di km dalla Terra.

In base a quanto comunicato dal Lunar Exploration and Space Program Center, sia il rover o modulo d’esplorazione che quello orbitante stanno operando in condizioni normali e tutti i loro sottosistemi funzionano come da prassi. Il veicolo spaziale cinese Tianwen-1, composto da un modulo orbitante, un lander o modulo di atterraggio e dal rover, e’ stato lanciato il 23 luglio 2020. Il lander che trasportava il modulo d’esplorazione e’ atterrato il 15 maggio nella parte meridionale di Utopia Planitia, una vasta pianura nell’emisfero settentrionale di Marte. Fino a oggi, Zhurong ha operato sulla superficie del pianeta rosso per 68 giorni marziani, che sono di circa 40 minuti piu’ lunghi rispetto a quelli sulla Terra.

La telecamera di navigazione del terreno a bordo del rover Zhurong ha scattato immagini della superficie marziana lungo il percorso. Per le rilevazioni durante gli spostamenti, sono in funzione anche il radar che scansiona il sottosuolo e lo strumento di misurazione meteorologica Quando il rover si ferma, entra in funzione il rilevatore di campo magnetico superficiale per registrare i dati. Quando durante il proprio viaggio su Marte il modulo d’esplorazione incontra forme di terreno particolari, come rocce e dune di sabbia con notevole rilevanza scientifica, si attivano il rilevatore di composizione della superficie, la fotocamera multispettrale e altri dispositivi utili, che eseguono rilevamenti a punto fisso.

Negli ultimi sette giorni il rover Zhurong ha viaggiato verso una delle dune nella sua spedizione su Marte e ha scattato immagini del paesaggio caratterizzato da questi rilievi. Inoltre, grazie ai suoi molteplici dispositivi, il rover ha anche portato a termine l’esplorazione della duna e dell’ambiente circostante.