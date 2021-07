Stare in macchina durante un temporale non è così sicuro come si pensava: le incredibili FOTO che lo dimostrano

MeteoWeb

Spesso si sente dire che, in caso di temporali, in macchina non si rischia nulla. Ebbene, guardando alcune immagini che arrivano dal Michigan, forse questa teoria non è così vera come pensiamo. Se un fulmine colpisce la carrozzeria, la scarica elettrica, attraverso le gomme, dovrebbe andare verso terra, ma nel caso in cui un fulmine colpisce il parabrezza la dinamica cambia e il risultato è ben visibile dalle foto nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo.

Le immagini sono impressionanti. L’eventualità che un’automobile venga colpita da un fulmine non è un fatto raro. Nella maggioranza dei casi ai passeggeri non succede nulla perché la carrozzeria metallica si sostituiscono alla protezione della cosiddetta gabbia di Faraday. In quest’ottica, le cabriolet risultano meno sicure, ma svolgono comunque una funzione di protezione se con il tettuccio chiuso, meglio se metallico. Nonostante l’effetto di “gabbia di Faraday”, però, non è completamente sicuro viaggiare in automobile durante un temporale, non solo perché il conducente può perdere il controllo dell’auto, ma anche perché, come testimoniato dalle foto che vi proponiamo, se il fulmine colpisce il parabrezza il rischio è enorme.