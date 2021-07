Stazione Spaziale: il nuovo modulo russo Nauka verso la ISS, l’attracco tra poche ore

MeteoWeb

Dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso, il nuovo modulo russo Nauka è in arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale e porta con sé anche il braccio robotico europeo ERA (European Robotic Arm). Partito il 21 luglio da Bajkonur, in Kazakhstan, il modulo Nauka aveva registrato dei problemi alla propulsione principale, ma è riuscito comunque a prendere quota e posizionarsi nella giusta traiettoria: Roscosmos ha comunicato che il modulo ha completato le manovre di correzione e inizierà a breve le manovre di avvicinamento automatizzate per attraccare alla ISS. L’attracco è previsto oggi, intorno alle 15:24 ora italiana.

Nauka sostituisce il modulo Pirs, che opera nello Spazio da 2 decenni: formalmente noto come Russian Multipurpose Laboratory Module, Nauka è un modulo di ricerca progettato per espandere il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale.

L’European Robotic Arm (ERA) lavorerà con la nuova camera di equilibrio russa per trasferire piccoli carichi utili dall’interno della ISS all’esterno della Stazione, integrando il lavoro di Canadarm2 sul lato statunitense della ISS.