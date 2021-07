Storica alluvione in Germania: frana killer a pochi km da Colonia, morti e dispersi a Erftstadt-Blessem [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Si fa sempre più tragico il bilancio dell’alluvione storica che ha colpito il Nord Europa. Secondo le ultime informazioni, in Germania hanno perso la vita almeno 93 persone ma preoccupa l’altissimo numero dei dispersi, ben 1300 nella sola regione della Renania-Palatinato, anche se questo potrebbe essere dovuto al fatto che i servizi di telefonia sono stati messi fuori uso dal crollo dei pali dell’elettricità.

Alcune persone sono morte e altre risultano disperse in seguito a una frana, causata dalle forti inondazioni, che ha investito alcune abitazioni nella località di Erftstadt–Blessem, a circa 40 km da Colonia. “Le case sono state in gran parte spazzate via e alcune sono crollate. Diverse persone mancano all’appello“, hanno affermato le autorità.

Non è ancora chiara la dinamica della frana, in quanto persistono le difficoltà di comunicazione con l’area interessata, riporta Spiegel. Dalle abitazioni superstiti continuano a giungere chiamate d’emergenza: i residenti non hanno lasciato i loro appartamenti o vi sono tornati nonostante l’alluvione. Al momento l’evacuazione del centro abitato sarebbe possibile solo via “acqua”.