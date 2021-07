Il massiccio vulcanico di Tarso Toussidé: uno dei vulcani più giovani del Tibesti, in Ciad, visto dallo spazio

“Il massiccio vulcanico di Tarso Toussidé è rappresentato in questa immagine composita a falsi colori acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-2. Tarso Toussidé, sormontato dallo stratovulcano Toussidé (potenzialmente attivo), si trova nell’estremità occidentale della catena montuosa del Tibesti, in Ciad. Con un’altezza di 3.265 metri sopra il livello del mare, Toussidé è la seconda cima più alta del Tibesti dopo Emi Koussi”, si legge sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Si ritiene che Toussidé sia tra i vulcani più giovani del Tibesti. Un ampio numero di fumarole (aperture all’interno o vicino a un vulcano, attraverso le quali emergono i gas) sono attive alla sua sommità, esalando principalmente vapore acqueo a temperature di 40-60 gradi C – suggerendo che sia l’unico vulcano attivo del Tibesti.

Le immagini satellitari sono un modo pratico per studiare aree remote come per esempio le regioni vulcaniche della catena montuosa del Tibesti. La missione Copernicus Sentinel-2 ha un rilevatore di immagini multispettrale a 13 bande di spettro e una vasta linea di copertura, fornendo dati sui territori della Terra ogni cinque giorni.

Questa immagine fa parte del programma video Earth from Space”, conclude l’ESA.