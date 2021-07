USA, tempesta di sabbia nello Utah provoca tamponamento a catena: 7 morti e numerosi feriti [FOTO e VIDEO]

A causa di una tempesta di sabbia che ha provocato un tamponamento a catena, almeno 7 persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite gravemente ieri pomeriggio nello Utah, vicino a Kanosh.

Almeno 20 mezzi, tra vetture e camion, sono rimasti coinvolti nell’incidente sulla Interstate 15 e le autorità locali non escludono che il bilancio delle vittime possa aumentare poiché alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche.

Il tamponamento è avvenuto a causa del forte vento, che ha innescato una tempesta di polvere o sabbia che ha ridotto la visibilità. La I-15 è rimasta parzialmente chiusa. Il traffico è stato deviato intorno al luogo dell’incidente.

Kanosh si trova a circa 258 chilometri a sud di Salt Lake City.

SANDSTORM: wow look at this video of the sand storm in Millard County. @UTHighwayPatrol reports at least 6 people died today in multiple crashes between Kanosh and Meadow as a strong sand storm moved in. Video courtesy: Emma Hahne @fox13 pic.twitter.com/iEmiBooUI3

— Sydney Glenn (@SydneyGlennTV) July 26, 2021