Tempesta in Gambia: fuori uso i servizi elettrici e idrici, 10 morti e oltre 1.500 sfollati

Una tempesta violenta tempesta ha colpito il Gambia nelle scorse ore: l’agenzia per i disastri del piccolo stato dell’Africa occidentale ha reso noto che a causa del maltempo 10 persone hanno perso la vita, mentre sono oltre 1.500 gli sfollati. Fuori uso i servizi elettrici e idrici in alcune parti del Paese.

L’amministratore delegato della National Disaster Management Agency, Sana Dahaba, ha dichiarato che il governo ha ospitato 1.531 sfollati in moschee e in altri edifici della comunità, e che numerose persone sono rimaste ferite, senza fornire ulteriori dettagli.

Il presidente del Gambia Adama Barrow ha convocato una riunione di emergenza per valutare i danni.