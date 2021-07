Maltempo, forte temporale nel Padovano: tendoni e ombrelloni spazzati via dal vento a Padova – FOTO

MeteoWeb

Un forte temporale sta colpendo la provincia di Padova in questo momento. Si registrano forti raffiche di vento, che nella provincia sono arrivate fino a 64km/h a Due Carrare. 52km/h ad Arino di Dolo, 50km/h a Ponte San Nicolò, 21km/h a Padova. Proprio a Padova, tendoni e ombrelloni in piazza sono stati spazzati via dalle raffiche di vento del temporale.

Nella gallery scorrevole in alto, alcune immagini del passaggio del temporale.

