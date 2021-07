Maltempo, violenti temporali e 27.000 fulmini in Svizzera: disastrose inondazioni e devastanti grandinate – FOTO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito di nuovo la Svizzera nella notte tra sabato 24 e domenica 25 luglio, scaricando grandine, tanta pioggia e migliaia di fulmini. Tra mezzogiorno di sabato 24 e la mezzanotte sono stati registrati 27.000 fulmini. Il maltempo è stato particolarmente forte ad Appenzell, dove sono caduti 33,2mm di pioggia in 10 minuti: si tratta di uno degli accumuli pluviometrici più importanti mai misurati in così poco tempo in Svizzera. Si sono verificate anche grandinate che hanno imbiancato le strade (vedi foto della grandine scorrevole in alto). Decine di cantine sono state allagate.

Nella Svizzera romanda, i temporali e la grandine hanno raggiunto anche Friburgo e i comuni vicini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti 30 volte, di cui 7 per inondazioni. Grandine anche nel Valdese, soprattutto a Concise e Onnens. Nel Canton Neuchâtel, sono state allagate alcune strade. Anche il Canton Berna è stato duramente colpito dal maltempo. A Wolhusen, nel Canton Lucerna, le grandi quantità di acqua hanno trasformato le strade in fiumi che hanno spazzato via tutto.

Pesantemente colpito anche il cantone di Svitto. A Küssnacht ed Einsiedeln in particolare, l’acqua ha allagato strade, piazze e molte cantine. Diversi collegamenti stradali della regione sono stati temporaneamente chiusi.