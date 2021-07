Maltempo, ancora temporali e grandinate nel Mantovano: allagamenti e alberi abbattuti

MeteoWeb

Seconda giornata di forti temporali nel Mantovano, dopo la devastante grandinata di ieri. Oggi, martedì 27 luglio, pioggia battente e grandine hanno colpito ancora i Comuni del basso Mantovano al confine con l’Emilia, anche se i danni provocati sono ridotti rispetto a ieri. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per alcuni allagamenti di scantinati e seminterrati e per rimuovere alcuni alberi sradicati dal vento e caduti sulle strade.

“Le perdite che gli agricoltori hanno subito nei campi si traducono – puntualizza in una nota Marco Speziali, presidente di Confai Mantova, l’organizzazione che raggruppa gli imprenditori agromeccanici – in un mancato reddito pesante, soprattutto perché la campagna di raccolta autunnale, fra raccolta della soia, trebbiatura o trinciatura del mais, costituisce il 60-70% del fatturato delle aziende che operano per conto terzi”.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: