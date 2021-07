Maltempo, temporali e forte vento in Emilia Romagna: shelf cloud a Rimini, frutta devastata dalla grandine a Forlì – FOTO e VIDEO

In questa giornata di maltempo al Nord, con fenomeni violenti come il tornado che ha provocato tanti danni a Cesuna di Roana, in Veneto, forti temporali hanno raggiunto anche l’Emilia Romagna. Una shelf cloud (nube a mensola) ha solcato i cieli sopra la spiaggia di Rimini. Proprio nel Riminese, l’arrivo dei temporali ha provocato un crollo delle temperature, da +35°C a +26°C. Un forte vento con raffiche di oltre 60km/h ha provocato danni sulle spiagge, con sdraio e ombrelloni divelti (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

La zona più colpita dalle piogge è il settore sudorientale della regione: 35mm a Barisano, 25mm a Rocca San Casciano, 21mm a San Biagio. Il Forlivese è stato interessato anche da un’intensa grandinata, con gravi danni inferti all’agricoltura dell’area.

Per monitorare la situazione meteo, ecco le migliori pagine del nowcasting: