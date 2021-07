Maltempo, temporali in Lombardia: nubifragio e grandine a Milano [FOTO e VIDEO]

Violenti temporali sono in atto sulla Lombardia occidentale. Particolarmente colpito il Milanese, dove si stanno verificando forti piogge e intense grandinate. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano città, con vento forte e grandine (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Ci sono stati allagamenti in varie zone della città e numerosi sono gli alberi pericolanti e le piante cadute, anche nei comuni dell’hinterland, in particolare a Rozzano.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro con interventi su vari fronti per mettere in sicurezza la cittadinanza. Al momento non risulta alcun ferito.

Grandinate anche in provincia di Pavia: la grandine ha raggiunto grandi dimensioni a Certosa di Pavia. Ad Ottobiano (Pavia), un fulmine ha colpito il tetto di una cascina. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, ancora in corso. A Pavia non ci sono state precipitazioni, ma la città è stata sferzata da violente raffiche di vento che hanno anche fatto volare ombrelloni, tavolini e sedie dei bar in centro storico. Al momento non vengono segnalate conseguenze per le persone.

Temporali stanno colpendo anche la Bergamasca, dove si segnalano intense grandinate.

I forti rovesci e le raffiche di vento – con possibilità di tornado – andranno avanti fino a sera, motivo per il quale su Milano è in vigore un’allerta meteo di colore arancione fino a domani mattina.

Anche il Piemonte è flagellato dal maltempo: oltre a violente grandinate, nel Cuneese si è formato un tornado.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: