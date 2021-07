Maltempo, forti temporali in Piemonte: nubifragio a Torino, grandine nel Chivassese [FOTO e VIDEO]

Forti temporali stanno colpendo alcune zone del Piemonte, in particolare Torinese e Novarese. Una cella temporalesca particolarmente violenta sta interessando il Torinese orientale: segnalata grandine fino a 1-2cm di diametro nel Chivassese.

Anche Torino è stata colpita da un intenso temporale che finora ha scaricato 31mm di pioggia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video in fondo all’articolo.

