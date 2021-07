Maltempo, forti temporali in Veneto: nubifragi e grandine di grandi dimensioni nel Trevigiano – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo alcune zone del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In particolare, in questo momento stanno interessando bassa Veronese, alto Padovano, Trevigiano orientale e medio-basso Pordenonese. In queste zone si stanno verificando forti piogge e intense grandinate.

La grandine ha raggiunto grandi dimensioni nel Trevigiano, soprattutto a Falzè di Piave e Sernaglia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Un forte temporale con grandine ha colpito anche Treviso, come dimostra il video in fondo all’articolo.

Alle ore 19:40, si registrano i seguenti accumuli pluviometrici: 43mm a Cibara, 40mm a Lusiana, 24mm a Santa Maria di Sala, 22mm a San Biagio di Callalta, 14mm a Pordenone.

